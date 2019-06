Boris Johnson vor der Krönung

London. Der Weg von Boris Johnson zum britischen Premierminister ist noch nicht zu Ende, aber das Ziel rückt täglich näher. Einen Tag nach seinem 55. Geburtstag konnte der konservative Politiker am Donnerstag bei einer weiteren Abstimmung in seiner Parlamentsfraktion mit 157 von 313 Stimmen erstmals mehr als 50 Prozent seiner Abgeordnetenkollegen hinter sich vereinigen. Vor der letzten Runde im Parlament Donnerstagabend waren damit nur mehr Umweltminister Michael Gove (61 Stimmen) und Außenminister Jeremy Hunt (59 Stimmen) im Rennen, Johnson die Partei- und Regierungsführung streitig zu machen.

Nach den Regeln der britischen Konservativen werden nach der Vorauswahl die etwa 120.000 Mitglieder der Partei über ihren neuen Chef entscheiden. Johnson gilt als „Liebling der Partei“, in den Wahlveranstaltungen in den nächsten vier Wochen kann er sich wohl nur mehr selbst gefährlich werden. Der frühere Außenminister und Ex-Bürgermeister von London ist für seine lose Zunge gefürchtet. Im Parlament wurden ihm zuletzt am Mittwoch Aussagen vorgehalten, die ihn als „Rassisten“ und „Frauenfeind“ zeigten.

Johnson, der sich derzeit betont um Zurückhaltung bemüht, hat sich zuletzt für „Sager“ wie den Vergleich von verschleierten Frauen mit „Briefschlitzen“ und „Afrikaner grinsen wie Wassermelonen“ zwar entschuldigt. Zugleich aber fügte er hinzu: „Die Menschen mögen es, wenn man redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist.“ Insbesondere zu der scheidenden Premierministerin Theresa May mit ihrem distanzierten und automatenhaften Auftreten bietet Johnson ein Kontrastprogramm. May unterließ eine öffentliche Unterstützungserklärung.

Es besteht aber kein Zweifel, dass Johnson auch ohne diese vermeintliche „Schützenhilfe“ seinen Traum verwirklichen wird. Gove, der gestern erstmals den zweiten Platz erreichte, gab sich zwar betont zuversichtlich: „Es ist alles offen.“ In der Realität wird der Volkstribun Johnson mit dem eher weltfremd wirkenden Gove leichtes Spiel haben. Das Duell wäre besonders pikant, weil beide 2016 zu den Wortführern der Brexit-Kampagne zählten, ehe Gove kurz nach ihrem Sieg in der Volksabstimmung Johnson um den Premierposten brachte.

Savid Javid will Schatzkanzler werden

Nun aber stellen sich die führenden Konservativen bereits an, um einer Regierung Johnson angehören zu dürfen. Der bisherige Innenminister Savid Javid, der gestern ausschied, will angeblich Schatzkanzler werden. Dafür hält sich aber auch Gove für befähigt, der bereits erklärte: „Selbstverständlich würde ich auch unter Boris dienen.“ Gove ist immer so lang loyal, bis er das Messer zieht.

Der bisherige Amtsinhaber Philip Hammond trat gestern den Aussagen der konservativen Kandidaten entgegen, das Brexit-Abkommen neu verhandeln zu können: „Sie sind nicht aufrichtig zu den Wählern. Das ist der bestmögliche Deal.“ Er warnte, dass auch der neue Regierungschef vor demselben Problem stehen werde, an dem bereits May gescheitert ist: „Wenn der neue Premier die Blockade im Parlament nicht aufheben kann, muss er neue demokratische Wege finden.“ Dies wären Neuwahlen oder ein neues Referendum. Beides schließen sowohl Johnson als auch Gove aus.