Saudiarabien: UN-Ermittlerin belastet Kronprinzen

Tunis/Riad. Eine Leiche zu zerlegen sei „ganz einfach“, beruhigte der saudische Gerichtsmediziner Salah Tubaigy seinen Killerkollegen Maher Mutreb, während beide in ihrem Versteck warteten. „Man zertrennt die Gelenke, dann schneiden wir alles in Stücke, tun sie in Plastiksäcke und verschnüren die.“ Minuten später fragte Mutreb in den Raum, ob das „Opfertier“ inzwischen eingetroffen sei. Gemeint war der Journalist Jamal Khashoggi, der kurz danach das saudische Konsulat in Istanbul betrat, um Papiere für seine bevorstehende Hochzeit abzuholen. Er sollte das Gebäude am 2. Oktober 2018 nicht mehr lebend verlassen, von seiner Leiche fehlt bis heute jede Spur.

Nach monatelanger Arbeit und mehr als hundert Interviews legte nun Agnes Callamard, die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Hinrichtungen, die bisher gründlichste und detaillierteste Darstellung über Vorgeschichte, Planung und Tathergang des Mordes an Khashoggi vor, ein Staatsverbrechen, das – wie es in dem Bericht heißt – „eine erhebliche Koordination auf Seiten der Regierung sowie bei den eingesetzten Mitteln und Finanzen“ erforderte. Der Text, der nächste Woche im UN-Menschenrechtsrat diskutiert werden soll, dürfte die Debatte über die Rolle des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als Drahtzieher der Bluttat neu anheizen. Auch wenn sich Callamard zur persönlichen Schuld des Thronfolgers nicht ausdrücklich äußerte, existieren nach ihrer Einschätzung „glaubwürdige Beweise“ für eine direkte Verantwortung des Thronfolgers und anderer ranghoher Vertreter Saudiarabiens. Aus diesem Grund forderte sie internationale Sanktionen gegen Privatbesitz und Bankkonten des 33-jährigen Königssohns, soweit diese sich im Ausland befinden.

Riad reagierte auf das brisante 99-seitige Dokument demonstrativ gelassen. Der UN-Bericht enthalte nichts Neues, twitterte der saudische Staatsminister im Auswärtigen Amt, Adel al-Jubeir.

Dagegen ging ein Sprecher der amerikanischen Regierung, dessen Präsident Donald Trump bisher wegen der lukrativen Waffengeschäfte seine schützende Hand über den Thronfolger hält, vorsichtig auf Distanz. Saudiarabien müsse mehr tun, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Brian Hook bei einer Befragung im US-Kongress. Die Saudis sollten das „unbedingt ernst nehmen“, sagte ein anonymer Regierungsbeamter zu Reuters.

24 Stunden nach dem Mord reiste nach den Erkenntnissen von Callamard ein weiteres Team aus Saudiarabien an, um alle Spuren zu vertuschen. Die Reinigung des Tatorts sei so professionell gewesen, dass dies nicht ohne Wissen des Thronfolgers hätte organisiert werden können. Spuren seien so gründlich beseitigt worden, dass türkische Ermittler, nachdem sie 13 Tage später das Gebäude betreten durften, einen praktisch klinisch reinen Tatort vorfanden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2019)