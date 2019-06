Ein Herausforderer für Erdoğan

Ekrem Imamoğlu gibt sich siegessicher. Als Bürgermeister von Istanbul werde er eine „Mobilmachung“ starten, um die Probleme der 16-Millionen-Metropole zu lösen, sagte der 49-Jährige. Sollten die Meinungsumfragen ein korrektes Bild der Stimmung zeichnen, wird er bald damit beginnen können: Mit bis zu neun Prozentpunkten führte er vor seinem Mitbewerber Binali Yıldırım von der Regierungspartei AKP.

Yıldırım ist nur formell der Hauptgegner von Imamoğlu, der für ein Parteienbündnis unter Führung seiner säkularistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) antritt. In der politischen Realität der Türkei ist Imamoğlu zum Herausforderer von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan geworden.

Imamoğlu hat die Kommunalwahl in Istanbul am 31. März knapp gegen Yıldırım gewonnen und war über Nacht zum Shootingstar der türkischen Politik geworden. Auf Druck der AKP ordnete die Wahlkommission eine Neuauflage des Urnengangs an. Eine erneute Niederlage der AKP in der mit Abstand größten und reichsten Stadt der Türkei würde Erdoğans Macht erheblich erschüttern.

Ekrem Imamoğlu, der frühere Bürgermeister des Istanbuler Stadtbezirks Beylikdüzü, hat es nicht zuletzt der unabsichtlichen Hilfe von Erdoğans Partei, AKP, zu verdanken, dass er zum Hoffnungsträger der Opposition geworden ist. Die umstrittene Entscheidung zur Wiederholung der Bürgermeisterwahl hat ihm einen Opferstatus verschafft, den er geschickt einsetzt.

Parallelen zu Erdoğan

Zudem kann der fromme Muslim trotz der stark polarisierten Wählerschaft sehr unterschiedliche Gruppen erreichen. Dazu gehören die Anhänger seiner eigenen säkulären Partei CHP ebenso wie konservative Istanbuler und kurdische Wähler. Imamoğlus politisches Talent wird schon mit dem Erdoğans verglichen, der in den ersten Jahren nach dem Regierungsantritt der AKP 2002 mit einer pragmatischen Haltung, politischen Reformen und Botschaften der Toleranz erfolgreich war – und der seine politische Karriere ebenfalls in der Bosporus-Metropole gestartet hat.

Vor der Wahl im März war Imamoğlu noch weitgehend unbekannt – so unbekannt, dass er von der AKP nicht als Gefahr wahrgenommen wurde. Umso größer war der Schock in der Regierungspartei über seinen Sieg.

Diesmal nimmt die AKP den Herausforderer wesentlich ernster. Erdoğan und regierungstreue Medien attackieren Imamoğlu, um seine Popularität zu unterminieren. So verbreiteten AKP-Politiker das Gerücht, Imamoğlu sei griechischer Abstammung, und suggerierten so, er sei ein vom feindlichen Ausland gesteuerter Kandidat.

Ein zweiter Ansatzpunkt des AKP-Wahlkampfs sind Imamoğlus angebliche Charakterschwächen. Innenminister Süleyman Soylu und andere AKP-Vertreter beschreiben den stets freundlich lächelnden Imamoğlu als einen Mann, der zu unkontrollierten Wutausbrüchen neige. Sie werfen ihm vor, einen Gouverneur als „Köter“ beschimpft zu haben, was der Kandidat jedoch bestreitet.

Ob diese Vorwürfe doch noch Wirkung zeigen? Im Wahlkampf zeigte Imamoğlu jedenfalls, dass er ein Politiker ist, der nichts mehr liebt, als Hände zu schütteln, Kinder zu herzen und Reden vor Tausenden Anhängern zu halten. Wie Erdoğan eben. (güs)

