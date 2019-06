Imamoğlu geht als Favorit in die Wahl

Es war ein knappes Ergebnis, so viel steht fest. Zwischen den beiden Kandidaten zur Wahl des Istanbuler Oberbürgermeisters lagen nach der Endauszählung 14.000 Stimmen. Die regierende AKP witterte Wahlbetrug und zweifelte das Ergebnis an. So haben sich der vorläufige Gewinner, Ekrem Imamoğlu, und sein Gegenkandidat, Binali Yıldırım nochmals in die politische Schlacht geworfen. Yıldırım, AKP-Politiker, loyaler Weggefährte des Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, und ehemaliger Premier, sprach in den vergangenen Wochen davon, dass die Wahl „gestohlen“ worden sei. Imamoğlu hingegen, Kandidat der säkular-kemalistischen CHP, der von anderen linken Oppositionsparteien ebenfalls unterstützt wird, gilt als neue Polithoffnung gegen Erdoğan.

Die Ausgangslage schien bis zuletzt klar. Imamoğlu (49), früherer Bürgermeister eines Istanbuler Bezirks, ging als Favorit in die Wahl, was von verschiedenen Umfragen immer wieder bestätigt wurde. Erdoğan warf sich für einen Parteifreund in die Bresche und macht die Istanbul-Wahl zu einer Türkei-Wahl: Es gehe um das Überleben des Landes. Wenn Yıldırım (63) diesmal den Sieg holt, dann hat die Bevölkerung auf das Altbekannte und vor allem auf Erdoğan gesetzt. In den vergangenen Jahrzehnten ist Istanbul von islamisch-konservativen Politikern regiert worden, ihre Basis hier ist groß.

Die Neuwahl brachte den Istanbulern auch ein TV-Duell zwischen Imamoğlu und Yıldırım, ein Format, das in der Türkei lange Zeit nicht aktiviert wurde. Neben den üblichen Vorwürfen verlief die Diskussion sachlich, dennoch war es ein wilder Wahlkampf. Zuletzt hat Erdoğan die Umfrageergebnisse angezweifelt und Imamoğlu bezichtigt, Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen zu haben, der für den Putschversuch 2016 verantwortlich sein soll. Imamoğlu hingegen – er stammt aus dem konservativen Flügel seiner Partei – wird von seinen Anhängern hoch verehrt, in sozialen Medien hat er einen eigenen Hashtag („Alles wird gut werden“) erhalten. Zwar gilt er als große Hoffnung, aber das hat auch für andere CHP-Politiker gegolten, die allesamt an der AKP gescheitert sind, zuletzt der Kandidat für die Präsidentschaftswahl Muharrem Ince.

Am heutigen Sonntag sind etwa 10,5 Millionen Einwohner zur Wahl aufgerufen. Bei der vorangegangenen Kommunalwahl am 31. März haben Bürger und Wahlbeisitzer die Auszählung und Bewachung sehr ernst genommen, das wird wohl auch diesmal so sein. Wahlbeobachter aus dem Ausland werden ebenfalls erwartet, so schickt etwa der Europarat eine Delegation.

Bei der Kommunalwahl hat die AKP nicht nur Istanbul, sondern auch andere wichtige Städte an die Opposition verloren, darunter die Hauptstadt Ankara, aber auch Touristenhochburgen wie Antalya.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2019)