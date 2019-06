Trump verhängt "harte Sanktionen" gegen Irans geistliches Oberhaupt

US-Präsident Donald Trump hat "harte Sanktionen" gegen Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei angeordnet. Khamenei sei für die destabilisierenden Aktivitäten des Iran "ultimativ verantwortlich", erklärte Trump am Montag.

"Wir werden den Druck auf Teheran weiterhin erhöhen", sagte Trump bei der Unterzeichnung der Anordnung im Oval Office. "Der Iran kann niemals Atomwaffen haben."

"Wir haben nicht um einen Konflikt gebeten", sagte Trump weiter. Abhängig von der Antwort des Iran könnten die Sanktionen umgehend enden - oder sie "könnten von jetzt an Jahre dauern".

Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte eine Politik des "maximalen Drucks" verkündet. Die seitdem verhängten US-Sanktionen treffen die iranische Wirtschaft schwer.

USA will Anti-Iran-Koalition

Vor seinem Abflug nach Saudiarabien wurde US-Außenminister Mike Pompeo noch einmal deutlich. Im Konflikt mit Teheran strebe Washington eine Koalition an, die „sich nicht nur über die Golfstaaten erstreckt, sondern auch über Asien und Europa“, sagte er. Dieses weltweite Bündnis solle bereit sein, „den größten Sponsor des Terrors auf der Welt“ zurückzudrängen. Gleichzeitig traten am Montag neue US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft, wie US-Präsident Donald Trump am Wochenende über Twitter angekündigt hatte.

Der Konflikt mit dem Iran steht im Zentrum von Pompeos Reise, die neben Saudiarabien auch in die Vereinigten Arabischen Emirate führt. Die Länder wollen sich auf eine gemeinsame strategische Linie verständigen. Diese neue Anti-Iran-Koalition erinnert an die „Koalition der Willigen“, die den Angriff der USA auf den Irak im März 2003 unterstützte. Der Einsatz führte zum Sturz des damaligen Diktators Saddam Hussein.

Harsche Töne kamen auch aus Teheran. Der Kommandant der iranischen Marine drohte den USA damit, wieder eine US-Drohne über dem Persischen Golf abzuschießen. Die Zerstörung der Aufklärungsdrohne am Donnerstag sei eine „entschiedene Antwort“ gewesen, sagte Hossein Khansadi. „Ich kann versichern, dass diese entschiedene Antwort wiederholt werden kann, und der Gegner weiß das.“

Gleichzeitig behauptete die iranische Führung, die am Donnerstag begonnenen US-Cyberangriffe abgewehrt zu haben. Die USA versuchten solcherlei Attacken immer wieder, hätten aber keinen Erfolg gehabt, teilte Telekommunikationsminister Mohammed Jawad Azari Jahromi mit.

Teheran lehnt Gespräche ab

US-Präsident Trump hat am Wochenende erklärt, neue Strafmaßnahmen gegen den Iran zu verhängen. In einem Interview sagte er zudem, „ohne Vorbedingungen“ zu Gesprächen mit Teheran bereit zu sein. Die iranische Führung lehnt dies ab. Der Vorschlag zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen sei inakzeptabel, solang die Sanktionen bestünden, twitterte ein enger Berater von Präsident Hassan Rohani.

(APA/AFP/red)