Russland-Comeback: Ukrainische Abgeordnete boykottieren Europarat

Nach mehr als fünf Jahren Abwesenheit ist in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wieder eine russische Delegation vertreten. 18 Abgeordnete der Duma sowie des Föderationsrats hinterlegten am Dienstag in Straßburg ihre Beglaubigungsschreiben, wie eine Sprecherin der Versammlung mitteilte.

Die russischen Abgeordneten hatten die Arbeit der Versammlung boykottiert, seit ihnen im April 2014 wegen der Krim-Annexion durch Russland die Stimmrechte entzogen wurden. In der Nacht zum Dienstag hatte die Versammlung nach neunstündigen heftigen Debatten den Weg für eine Rückkehr der Russen geebnet, indem sie die 2014 beschlossenen Sanktionen mit deutlicher Mehrheit aufhob - gegen den heftigen Widerstand vor allem der Ukrainer.

Aus Protest setzte die Ukraine ihre Mitarbeit in dem Gremium aus. Das teilte der Leiter der ukrainischen Delegation, Wolodymir Ariew, am Dienstag mit. Die ukrainischen Abgeordneten hatten zuvor unter anderem auf die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der georgischen Regionen Südossetien und Abchasien im Jahre 2008 durch Russland verwiesen. Außerdem machten sie geltend, dass fünf Mitglieder der russischen Delegation auf schwarzen Listen der EU, der USA und Kanadas stehen. Die Versammlung beauftragte den Geschäftsordnungsausschuss, die Anfechtungen zu überprüfen.

Russische Abgeordnete dürfen neuen Vorsitzenden wählen

Der Ausschuss solle seine Stellungnahme binnen 24 Stunden vorlegen, sagte die Präsidentin der Versammlung, Liliane Maury Pasquier. Bis dahin hätten die russischen Abgeordneten die gleichen Rechte, wie alle Mitglieder. Sie können demnach am Mittwoch an der Wahl eines neuen Generalsekretärs der paneuropäischen Organisation teilnehmen. Dies war eine der zentralen Forderungen Moskaus. Russland hatte wiederholt damit gedroht, den Europarat zu verlassen, falls die Versammlung die Sanktionen aufrecht erhalten sollte.

Das Mandat des bisherigen Generalsekretärs, Thorbjörn Jagland, geht Ende September zu Ende. Um seine Nachfolge bewerben sich der belgische Außenminister und Vize-Regierungschef Didier Reynders und dessen kroatische Kollegin Marija Pejcinovic Buric.

Österreich ist mit sechs Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vertreten: Werner Amon und Franz Leopold Eßl für die ÖVP, Doris Bures und Stefan Schennach für die SPÖ sowie Martin Graf und Roman Haider für die FPÖ.

Russland und der Europarat Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist eine der größten Staatenorganisationen auf dem europäischen Kontinent. Gegründet vor 70 Jahren, versammelt sie 47 Mitgliedsstaaten - darunter auch Länder, die es mit den Menschenrechten nicht immer ganz genau nehmen, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) dafür aber zur Rechenschaft gezogen werden können. Der Länderzusammenschluss ist die letzte Verbindung Russlands zu einem europäischen Forum. Als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim hatte die PACE Russland vor fünf Jahren das Stimmrecht und andere Rechte aberkannt. Moskau hatte darauf mit einem Boykott der Versammlung reagiert und keine Delegation mehr geschickt. 2017 stellte Russland außerdem die Beitragszahlungen an den Europarat ein. Die Staatenorganisation versuchte es mit Zugeständnissen, Russland wollte aber sein Stimmrecht zurück. Mit einer Resolution, die am Montag zur Abstimmung stehen soll, bekäme es dieses wiederzugesprochen.

