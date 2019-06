OGH erklärt Firtasch-Auslieferung für rechtens

Der ukrainische Oligarch Dmitri Firtasch kann an die USA ausgeliefert werden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte am Dienstag ein entsprechendes des Oberlandesgerichtes Wien und wies sowohl eine Nichtigkeitsbeschwerde der Generalprokuratur als auch einen Erneuerungsantrag von Firtaschs Verteidigern ab.

Nun ist Justizminister Clemens Jabloner am Zug: Er muss in der seit mehr als fünf Jahren dauernden Causa die politische Entscheidung über die Auslieferung treffen. Angesichts der außenpolitischen Relevanz dieser Frage galt es bisher stets als wahrscheinlich, dass eine derartige Entscheidung nur im Einvernehmen mit anderen Mitgliedern der Bundesregierung gefällt wird. Ob sich das alles innerhalb von wenigen Tagen ausgeht, ist daher fraglich.

Vorwürfe in den USA

Firtasch bestreitet die Vorwürfe aus den USA. Die Ankläger in Chicago werfen ihm Korruption im Zusammenhang mit einem zwischen 2006 und 2009 in Indien geplanten Geschäft mit Titan-Erz vor, das nie verwirklicht wurde. Seine Versuche, eine Einstellung des US-amerikanischen Verfahrens zu erwirken, sind bisher gescheitert. Erst am vergangenen Freitag lehnte Richterin Pallmeyer einen erneuten diesbezüglichen Antrag der Anwälte des Ukrainers ab.

In der Ukraine hat Firtasch, der nach Unterstützung des 2014 nach Russland geflohenen Präsidenten Viktor Janukowitsch auch die Wahl von Petro Poroschenko zum Präsidenten unterstützt hatte, in den vergangenen Jahren - auch bedingt durch seine Abwesenheit - an Bedeutung verloren. Einige seiner Firmen standen angesichts von Ermittlungsverfahren, an denen maßgeblich das Innenministerium unter Führung seines deklarierten Gegners Arsen Awakow beteiligt war, unter merklichem Druck.

Aktuelle Gerichtsentscheidungen in der Ukraine zugunsten von Firmen, an denen der Oligarch beteiligt ist, galten zuletzt aber als Signal, dass sich unter dem neuen Staatspräsidenten Wolodmyr Selenskyj die Lage für Firtasch erneut verbessert. Weiterhin gute Kontakte hat er jedenfalls zum "Oppositionsblock - Für das Leben". Führende Vertreter dieser umfragestarken Partei kamen Anfang Mai zu Firtaschs privater Geburtsfeier in der Wiener Innenstadt, berichtete das investigative ukrainische Fernsehmagazin "Schemy" vergangene Woche.

(APA)