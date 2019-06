„Trumps Wähler gehen für ihn durch die Wand“

Die Presse: Heute geht es in Miami mit den TV-Debatten los. Zwei Dutzend demokratische Kandidaten treten gegen Donald Trump an. Ein Vor- oder ein Nachteil?



Frank Luntz: Gegen Hillary Clinton sind 16 Republikaner angetreten, und es hat ihnen geholfen. Schwer vorherzusagen, wie es läuft. Was, wenn Joe Biden auf dem Podium einfriert? Was, wenn Pete Buttigieg über Bord geht? Was, wenn Kamala Harris Nachfragen nicht beantworten kann? Wer Politik liebt, für den ist das wie der Super Bowl, die World Series – die Finalserie im Baseball – und die Fußball-WM zusammen.



Welche Strategie würden Sie den Demokraten raten: Trump mit voller Wucht attackieren oder eine Alternative aufzeigen?



Haltung zeigen, das ist das Um und Auf. Und ein Killer-Zitat, an das sich jeder erinnert; eines, worüber die Leute lachen, oder eines, weswegen sie weinen. Eine Position einnehmen, die sie aus dem Feld heraushebt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft