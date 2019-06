Konferenz in Bahrain: Auf Werbetour für US-Nahostplan

Manama. Eigentlich soll es darum gehen, wie man wirtschaftliche Hilfe für die Palästinenser leisten kann. Doch die Konferenz im Golfemirat Bahrain ist höchst umstritten – gerade bei den Palästinensern. Donald Trumps Berater und Schwiegersohn, Jared Kushner, will bei dem bis heute, Mittwoch, dauernden Treffen das Wirtschaftskonzept Washingtons für den Nahen Osten vorstellen.

Die palästinensische Autonomiebehörde boykottiert aber die Konferenz. Und im von der Hamas beherrschten Gazastreifen fand am Dienstag ein Proteststreik statt. Die Palästinenser kritisieren, dass der US-Wirtschaftsplan ohne jeden politischen Kontext präsentiert wird. „Wir können nicht hinnehmen, dass die Amerikaner diese Angelegenheit, die eine politische ist, in eine wirtschaftliche umwandeln“, sagte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas.

Kushner verteidigte die US-Ideen am Dienstag: „Der Grund dafür, dass wir uns erst um die Wirtschaft kümmern, vor der politischen Lösung, ist, dass es zwei sehr umfassende Dokumente sind, die wir aufgesetzt haben.“ Es wäre zu viel gewesen, „beide gleichzeitig zu verdauen“, sagte er dem arabischen Sender al-Jazeera.

Geld für Verkehr und Energie

Laut Plan sind internationale Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro) für die Palästinensergebiete vorgesehen – unter anderem für Energieerzeugung und Wasserversorgung. Bis zu 900 Millionen Dollar an Zuschüssen sollen in Frachtterminals und Zufahrtswege gesteckt werden. Auch moderner Straßenbau und möglicherweise eine Bahnverbindung zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland sind vorgesehen.

Von den politischen Aspekten des US-Plans sind bisher nur wenige Details bekannt geworden. In ihm soll jedoch nicht mehr von „zwei Staaten“ die Rede sein.

Kushner sagte am Dienstag, er gehe davon aus, dass eine Friedensregelung nicht der arabischen Friedensinitiative von 2002 entsprechen werde. Diese sieht vor, dass die Araber mit Israel Frieden schließen, wenn sich Israel aus den 1967 besetzten Gebieten zurückzieht, ein unabhängiger Palästinenserstaat mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem gegründet und das palästinensische Flüchtlingsproblem gelöst wird.

„Wenn das der Deal gewesen wäre, hätte man ihn schon lange geschlossen“, sagte Kushner. Er rechne damit, dass ein Abkommen für Nahost „irgendwo zwischen der arabischen Friedensinitiative und der israelischen Position“ liegen werde. (APA/dpa/AFP)

