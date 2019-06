Buenos Aires. Nun ist es fix: Alberto Fernández wird Argentiniens Opposition in die Parlaments- und Präsidentenwahlen am 27. Oktober führen. Zu Wochenanfang mussten sämtliche Parteien und Koalitionen ihre Kandidatenlisten einreichen. Und an erster Stelle der Liste der neu formierten „Front aus allen“ (Frente de todos) steht der Name des 60-jährigen Juristen, der mehr als 30 Jahre an der Universität Buenos Aires Strafrecht unterrichtete.

