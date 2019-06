Das Drama vom Rio Grande

New York. Ein Vater mit seiner knapp zweijährigen Tochter, eng umschlungen, tot am Ufer des Rio Grande treibend; Berichte von traumatisierten Kleinkindern, die ohne Eltern, ohne Windeln und ohne fließendes Wasser wochenlang in Grenzstationen festsitzen; und eine Grenzschutzbehörde, die die Situation nicht unter Kontrolle zu bringen scheint. Etwaige Zweifel daran, dass die Lage an der Grenze zwischen Mexiko und den USA im Argen liegt, wurden in den vergangenen Tagen endgültig ausgeräumt.



Es kann so nicht weitergehen, da sind sich alle einig, von Präsident Donald Trump über den von den Konservativen dominierten Senat bis zum Abgeordnetenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit halten. Einzig: Die Lösungsansätze klaffen weit auseinander. Wie das seit Monaten andauernde Migrationsdrama gelöst werden soll, steht in den Sternen. Solange sich die Politik nicht einig wird, werden weiterhin Menschen sterben. Viele sprechen von einer ausweglosen Situation.

