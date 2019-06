Frederiksen führt Minderheitsregierung in Dänemark

Kopenhagen. Lediglich 20 Tage dauerten die Regierungsverhandlungen in Dänemark – und am Ende stand eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten unter Duldung der Linksparteien, wie sie Mette Frederiksen, die neue Ministerpräsidentin, von Anfang an angestrebt hatte. Die 41-Jährige stieg zur zweiten Frau an der Spitze einer dänischen Regierung nach ihrer Parteifreundin Helle Thorning-Schmidt auf. Und gleichzeitig avancierte sie zu einer der Jüngsten unter Europas Regierungschefs, nur einen Monat älter als Emmanuel Macron.

„Jetzt sind wir am Ziel“, erklärte Frederiksen nach der Einigung der vier Parteien mit „sehr unterschiedlichen Geschichten und Haltungen“. Kampf gegen die Klimakrise und gegen soziale Ungerechtigkeit sowie ein Schwerpunkt auf Bildung und Integration zählen zu den Prämissen des Regierungsprogramms. Bei Migrationsthemen könnte sie indes auf eine Zusammenarbeit mit dem bürgerlich-liberalen Lager setzen.

„Rot-grüner Wunschzettel“

Bei den Parlamentswahlen verteidigten die Sozialdemokraten ihre Position als stärkste Kraft, nach dem Übereinkommen mit der Sozialistischen Volkspartei, der Einheitsliste und der sozialliberalen Radikale lösen sie eine Mitte-Rechts-Koalition unter Lars Lökke Rasmussen ab. Der scheidende Ministerpräsident kritisierte die Vereinbarungen als „rot-grünen Wunschzettel“. „Haben sie nicht vergessen, darüber zu sprechen, wie die Rechnung bezahlt werden soll?“, fragte der Liberale auf Twitter. „Viele Visionen, aber leider nicht finanziert und unkonkret“, lautet sein Fazit. Die Regierung habe eine neue Richtung für „die Hälfte von Dänemark“ eingeschlagen. [ Reuters ] (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2019)