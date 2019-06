Chinesische Höchstrichterin: „Gewaltentrennung ist für China ungeeignet“

Wien. Die Hongkonger Massendemonstrationen gegen ein Auslieferungsgesetz an die Volksrepublik sprachen für sich: Die Bürger in Hongkong fürchten um die Unabhängigkeit der Justiz. Denn Folter, willkürliche Inhaftierungen und erzwungene Geständnisse sind in China nach wie vor üblich.



Zwar bekennt sich Chinas Führung unter Xi Jinping formal zur Rechtsstaatlichkeit, zugleich ist aber die Dominanz der Kommunistischen Partei über alle Institutionen in der Verfassung verankert. Li Xiao, Richterin am Höchstgericht in Peking, hat mit der „Presse“ über die Entwicklung des chinesischen Justizsystems gesprochen.

