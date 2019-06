Oppositionspolitiker Imamoglu zum Bürgermeister von Istanbul erklärt

Vier Tage nach seinem klaren Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat der türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu sein Amt angetreten. Der Politiker der größten Oppositionspartei CHP nahm am Donnerstag die Ernennungsurkunde im Istanbuler Justizgebäude Caglayan in Empfang und bedankte sich bei der Wahlkommission. Anschließend wollte Imamoglu zum Rathaus in der Istanbuler Altstadt fahren.

Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl am Sonntag mit rund 54 Prozent der Stimmen gewonnen. Er setzte sich damit gegen den Kandidaten der Regierungspartei AKP des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, durch. Yildirim erreichte nach dem vorläufigen Endergebnis rund 45 Prozent.

Imamoglu hatte schon die reguläre Bürgermeisterwahl Ende März gewonnen. Anschließend musste er zwei Wochen lang auf seine Ernennungsurkunde warten und war dann nur 18 Tage im Amt: Die Hohe Wahlkommission annullierte die Abstimmung wegen angeblicher Regelwidrigkeiten, setzte Imamoglu ab und ließ die Wahl wiederholen. Sie gab damit einem Antrag von Erdogans AKP statt.

Imamoglu hatte Ende März nach Nachzählungen nur rund 14.000 Stimmen vor Yildirim gelegen. Diesmal konnte er den Abstand massiv ausbauen und gewann mit einem Vorsprung von mehr als 800.000 Stimmen. Die AKP gestand ihre Niederlage ein. Nach Angaben der Wahlkommission können die Parteien formal noch bis Mittwoch Einspruch einlegen.

Die Bürgermeisterwahl war auch im Ausland aufmerksam verfolgt worden, Beobachter sprachen von einem Sieg der Demokratie. Die Wahlbeteiligung lag bei 84,5 Prozent.

(APA/dpa)