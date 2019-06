INF-Abrüstungsvertrag: Wie die Nato auf die russische Bedrohung reagieren will

Brüssel. Die Verteidigungsminister der Nato haben bei ihrer Tagung in Brüssel über Antworten der Allianz auf das absehbare Ende des Vertrages über den Abbau der atomaren Mittelstreckenraketen (INF-Abkommen) beraten. „Wir müssen uns auf eine Welt ohne den INF-Vertrag vorbereiten“, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das westliche Verteidigungsbündnis ziehe dabei eine ganze Palette von Maßnahmen in Betracht, wolle aber nicht erneut mit der Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen in Europa beginnen. Angedacht sind konventionelle Gegenmaßnahmen, der weitere Ausbau der Nato-Raketenabwehr, die Vergrößerung der Atombomberflotte und zusätzliche seegestützte Raketensysteme.

Die USA haben angekündigt, dass sie sich am 2. August aus dem 1987 geschlossenen INF-Abkommen zurückziehen werden, wenn sich Russland bis dahin nicht wieder an die Vertragsbestimmungen halte. Laut amerikanischen und britischen Geheimdienstinformationen verstoßen die Russen mit ihrem landgestützten SSC-8-Marschflugkörper gegen den INF-Vertrag. Allerdings deutet derzeit nichts darauf hin, dass Moskau gewillt sein könnte, bis August einen Rückzieher zu machen.

Neuer Pentagon-Chef beruhigt

Bei der Tagung in Brüssel trat auch erstmals der designierte US-Verteidigungsminister Mark Esper im Kreise seiner Nato-Kollegen auf. Esper, bisher Verwaltungschef des Heeres, beruhigte die Runde, die sich durch die neuerliche Rochade an der Spitze des Pentagons verunsichert zeigte: „Dieser Wechsel betrifft nur die Führung, er bedeutet keine Veränderung der Vision. Er ist kein Wechsel der Prioritäten oder der amerikanischen Verpflichtungen gegenüber der Nato.“ Esper wurde bei der Tagung vom französischen Vertreter gewarnt, die Nato nicht in einen Militäreinsatz am Golf mit hineinzuziehen. Esper wiederholte die offizielle US-Position, dass die USA keinen Krieg gegen den Iran anfangen wollten, weitere Zwischenfälle am Golf aber nicht tolerieren würden.

Erdoğan glaubt nicht an US-Sanktionen

Das große Problemkind der Nato bleibt die Türkei. Esper warnte seinen türkischen Kollegen Hulusi Akar, dass sein Land nicht beides haben könne: die russischen S-400-Boden-Luft-Raketen und das supermoderne amerikanische F-35-Kampfflugzeug. „Alles deutet darauf hin, dass Russland das System an die Türkei liefert – und das wird Konsequenzen haben“, erklärte der US-Botschafter bei der Nato, Kay Bailey Hutchison. Die Konsequenzen sind: Wenn wie angekündigt im Juli die ersten S-400 in der Türkei eintreffen werden, wollen die USA keinen der bestellten 100 F-35-Jets an die Türkei ausliefern, die türkische Beteiligung an der Produktion des Kampfjets beenden und möglicherweise auch Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei verhängen.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, ist freilich zuversichtlich, dass die Amerikaner nicht so weit gehen werden. In seinen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump habe es jedenfalls keinerlei Hinweise auf irgendwelche Sanktionen gegen sein Land gegeben, wenn die Türkei am Rüstungsgeschäft mit Russland festhalte. Möglicherweise ist ein Gespräch zwischen Trump und Erdoğan am Rande des G20-Gipfels in Japan die letzte Chance, um die amerikanisch-türkischen Differenzen auszuräumen. (Bloomberg, Reuters, b.b.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2019)