Die Außenministerin Kroatiens ist neue Chefin des Europarats

Straßburg. Marija Pejčinović Burić ist neue Generalsekretärin des Europarats. Die amtierende kroatische Außenministerin setzte sich in der Nacht zum Donnerstag bei der Wahl in der parlamentarischen Versammlung der Länderorganisation mit 159 zu 105 Stimmen gegen ihren Mitbewerber, Belgiens Außenminister Didier Reynders, durch. Burić folgt dem Norweger Thorbjørn Jagland nach, dessen Amtszeit nach zehn Jahren an der Spitze des Europarats im September endet.

Die 56-jährige, in Mostar geborene Burić ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Die mehrsprachige Politikerin gehört dem liberalen Flügel der konservativen Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) an und ist seit zwei Jahren Außenministerin und auch stellvertretende Regierungschefin ihres Landes. In ihrem Heimatland gilt sie als ausgesprochen professionell und beherrscht, aber auch als zurückhaltend und eher öffentlichkeitsscheu. (AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2019)