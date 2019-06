Putin: "Die liberale Idee hat ausgedient"

Der russische Präsident Vladimir Putin hält die liberalen Werte in den westlichen Demokratien für überholt. In einem Interview mit der "Financial Times" sagt er, die liberale Idee habe „ausgedient“ - und kritisiert vor allem die Migrationspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.

"Die liberale Idee setzt voraus, dass nichts getan werden muss. Die Migranten können ungestraft töten, plündern, vergewaltigen, weil ja ihre Rechte als Flüchtlinge zu schützen sind. Welche Rechte sind das? Jedes Verbrechen muss bestraft werden", so Putin in dem Interview.

Außerdem seien die liberalen Werte von einer Mehrheit der Menschen in den westlichen Nationen zurückgewiesen worden. Es sei zu einem Interessenskonflikt mit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gekommen. „Liberale können nicht mehr allen alles diktieren, wie sie es die letzten Jahrzehnte versucht haben."

„Wirklich überflüssig: Autoritarismus und Personenkult"

Mit seinen Aussagen hat Putin scharfe Kritik von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf sich gezogen. Dieser sei überhaupt nicht einverstanden damit, wenn argumentiert werde, dass der Liberalismus obsolet sei, sagte Tusk am Freitag, kurz vor dem Beginn des G-20-Gipfels, in der japanischen Stadt Osaka.

"Wer immer behauptet, dass die liberale Demokratie überflüssig ist, der behauptet auch, dass Freiheiten überflüssig sind, dass die Rechtsstaatlichkeit überflüssig ist und dass Menschenrechte überflüssig sind." Die EU stehe fest hinter der Idee der freiheitlichen Demokratie und werde diese weiter einstimmig und entschlossen verteidigen und fördern.

Tusk konnte sich auch einen Seitenhieb auf Putin nicht verkneifen. "Was ich wirklich überflüssig finde, sind Autoritarismus, Personenkult und die Herrschaft von Oligarchen", sagte er.

Russland sei nicht homophob, sagt Putin

Putin betonte im Interview mit der „FT“ auch, dass Russland nicht homopohob sei, aber dass die Bereitschaft des Westens, Homosexualität zu umarmen, seiner Ansicht nach "übertrieben" sei. Traditionelle Werte seien stabiler und wichtiger für Millionen von Menschen als diese liberalen Ideen, die, nach meinem Dafürhalten, wirklich aufhören zu existieren":

>> Interview in der „Financial Times"

(APA/Reuters)