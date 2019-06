Sebastian Kurz nicht bei EVP-Treffen

Unmittelbar vor dem EU-Sondergipfel zur Besetzung von EU-Spitzenpositionen treffen sich die Chefs der Europäischen Volkspartei (EVP) am Sonntag in Brüssel. ÖVP-Chef Sebastian Kurz scheint auf der von der EVP am Freitag angekündigten Teilnehmerliste nicht auf.

An dem EVP-Treffen nehmen Ratspräsident Donald Tusk, Parlamentschef Antonio Tajani, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber teil. Außerdem werden EVP-Chef Joseph Daul, Zyperns Präsident Nicos Anastasiades, der bulgarische Premier Bojko Borissow, der rumänische Präsident Klaus Iohannis, Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins, der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic der irische Regierungschef Leo Varadkar erwartet.

Das Treffen der EVP startet um 16.00 Uhr. Um 18.00 Uhr beginnt der EU-Sondergipfel, auf dem Österreich durch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein vertreten ist. Die EVP hat bisher Weber als Kandidat für den nächsten EU-Kommissionspräsidenten unterstützt. Allerdings hat Weber bisher keine Mehrheit im EU-Parlament hinter sich.

In weiterer Folge soll auch über Tusks Nachfolger, den nächsten EZB-Chef sowie über den nächsten Außenbeauftragten entschieden werden. Am 3. Juli wählt das Europaparlament seinen neuen Präsidenten. Derzeit laufen unter den Parteien und Regierungen sowie im EU-Parlament noch Gespräche über das Personalpaket.

(APA)