Rumänien: Regierungschefin Dancila zur neuen PSD-Vorsitzenden gewählt

In Rumänien haben mehr als 4000 Parteidelegierte der regierenden Sozialisten (PSD) am Samstag auf einem außerordentlichen Parteitag die amtierende Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dancila mit breiter Mehrheit (2828 Für-Stimmen) zur neuen Parteivorsitzenden gewählt.

Die 55-Jährige konnte auch ihre Favoriten für die restlichen beiden hohen Parteiämter durchsetzen: Finanzminister Eugen Teodorovici wurde zum Exekutivvorsitzenden und damit zur Nummer 2 in der Partei gewählt, während der von Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea "gegangene" ehemalige Verteidigungsminister Mihai Fifor als neuer Generalsekretär der PSD bestätigt wurde.

Im Machtpoker um die Neubesetzung der PSD-Führungsämter nach der vor einem Monat erfolgten Inhaftierung des langjährigen autokratischen Parteichefs Dragnea hatte Dancila angesichts des Gegenwindes, der ihr seitens einiger Parteigrößen und einflussreicher PSD-Verbände entgegen blies, knallhart verhandelt und sich in den letzten Tagen nicht gescheut, ihren Parteikollegen die Pistole an die Brust zu setzen: Wie die rumänische Presse übereinstimmend unter Berufung auf PSD-Insiderangaben berichtete, soll Dancila am Dienstag auf einer Vorstandssitzung mit ihrem umgehenden Rücktritt als Regierungschefin gedroht haben, sollte sie auf dem Sonderkonvent nicht zur neuen Parteivorsitzenden gewählt werden.

Partei müsse aus herber Wahlniederlage lernen

Ein Rücktritt der Regierungschefin hätte für die PSD den totalen Machtverlust bedeutet, da Staatspräsident Klaus Johannis in den letzten Monaten wiederholt klargestellt hatte, die Partei unter keinen Umständen nochmals mit der Regierungsbildung beauftragen zu wollen.

Dancila selbst sagte in ihrer Rede, dass die Partei aus ihrer herben Wahlniederlage lernen und der Wählerschaft fortan "beweisen" müsse, deren bei der Europawahl sowie beim Referendum über die Justiz zum Ausdruck gekommenen Denkzettel verstanden zu haben. Ihre Regierung werde keine einzige Eilverordnung im Justizbereich mehr erlassen, von "europafeindlicher Rhetorik und jeglicher Art von Intoleranz" müsse abgesehen werden. Eine Rücknahme der hochumstrittenen, sowohl von der EU- als auch von der Venedig-Kommission verrissenen Justizreform und Strafrechtsnovelle stellte die neue PSD-Chefin jedoch mit keinem Wort in Aussicht.

(APA/DPA)