Ist das die Wende im libyschen Bürgerkrieg?

Tunis/Tripolis. Am Wochenende eilte Khalifa Haftar persönlich an die Front, um die Moral seiner Soldaten aufzurichten. Es werde „eine harte Antwort“ geben, schwor der ostlibysche Marschall. Der Türkei drohte er, Frachtschiffe in libyschen Hoheitsgewässern zu bombardieren, alle Flugverbindungen mit Ankara zu kappen sowie sämtliche türkische Staatsbürger in seinem Machtbereich zu verhaften.



Der Zorn Haftars, den Präsident Recep Tayyip Erdoğan sogleich mit einer scharfen Warnung beantworten ließ, hat seinen Grund. Denn vor allem dank der massiven türkischen Waffenhilfe in den vergangenen Wochen gelang es den Milizen der international anerkannten Regierung der Nationalen Übereinkunft (GNA) in Tripolis, dem Angreifer aus dem Osten eine erste schwere Schlappe, vielleicht sogar eine vorentscheidende Niederlage beizubringen.

