CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer: „Von Österreich Reformen abschauen"

Die Presse: Rechtzeitig zum Start der Urlaubs- und Stausaison knirscht es beim Thema Verkehr zwischen Deutschland und Österreich. Unterstützen Sie die angekündigte Klage des deutschen Verkehrsministers gegen Fahrverbote in Tirol?



Annegret Kramp-Karrenbauer: Das Verkehrsministerium in Berlin prüft derzeit eine Klage. Ich würde mir wünschen, dass wir im Sinne guter Nachbarschaft keine Gerichte benötigen werden, um zu einer Lösung zu kommen. Das ist gerade für Grenzregionen wichtig.



Apropos Verkehr: Kürzlich hat der Europäische Gerichtshof die deutsche Pkw-Maut gekippt. Ist das Thema damit erledigt – oder nimmt man einen neuen Anlauf?



In den kommenden Monaten muss erst einmal geklärt werden, welche Folgen dieses Urteil hat. Auch für Verträge, die unter anderem auch mit österreichischen Firmen eingegangen worden sind.



Ist für Sie eine europäische Mautlösung vorstellbar?



In Deutschland kommen wir ohne Maut aus – das ist mir natürlich das liebste System. Und das wäre auch mein Wunsch für Europa. Ich akzeptiere aber, dass andere EU-Staaten andere Modelle für die Straßenfinanzierung haben.



Sie haben kürzlich gesagt, dass die „Kosten für die heutige Lebens- und Wirtschaftsweise heute eingepreist und bezahlt werden“ müssten. Der Kohleausstieg ist aber erst für 2038 vorgesehen. Ist das nicht ein Widerspruch?



Nein. Der Satz bringt zum Ausdruck, dass wir generell, nicht nur mit Blick auf die Kohle, zu einer geänderten Wirtschafts- und Lebensweise kommen müssen, wenn wir nicht länger auf Kosten der Natur und kommender Generationen wirtschaften wollen. Der Kohleausstieg ist für 2038 in einem breiten gesellschaftlichen Konsens ausgehandelt worden...



...2038 ist aber nicht „heute“.



Aus meiner Sicht ist das ein Heute, das vertretbar ist – und zwar mit Blick auf die wirtschaftliche und soziale Situation. Die Bundesregierung wird im September ein Klimaschutzpaket politisch vereinbaren. Es soll einerseits sicherstellen, dass wir unsere Klimaziele 2030 erreichen können. Und es soll vor allem sicherstellen, dass Deutschland als Industriestandort nicht gefährdet wird, und es muss sozial ausgewogen sein. Das sind die großen Parameter – und die Debatten laufen jetzt. Dazu kommt: Es ist für Deutschland als hoch industrialisiertes Land natürlich eine besondere Herausforderung, parallel aus der Atomenergie und aus der Kohle auszusteigen.



Hat Sie die Wucht des Klimathemas überrascht?

