Ivanka im Zentrum des Geschehens: "Schadet unserem diplomatischem Ansehen"

Die Vorwürfe standen schon länger im Raum, doch nun habe US-Präsident Donald Trump die Vetternwirtschaft in neue Höhen getrieben, heißt es: Denn Trump nahm zu seiner Reise auf den G20-Gipfel nicht wie die anderen Staats- und Regierungschefs First Lady Melania mit, sondern seine Tochter Ivanka - und er ließ die 37-Jährige, die als sein Lieblingskind gilt, in das Zentrum des Geschehens vor.

Besonders in Kritik stand Ivanka wegen eines Videos vom Gipfel der 20 größten Wirtschaftsnationen im japanischen Osaka. Es zeigt sie bei einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, Großbritanniens scheidender Premierministerin Theresa May und IWF-Chefin Christine Lagarde. Es wirkt dabei so, als würde sich die Unternehmerin ihren Gesprächspartner aufdrängen.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

May scheint über Handelsfragen zu sprechen. Ivanka wirft einen Kommentar über die Männerdominanz in der Geschäftswelt ein. Sie erntete daher einen befremdlichen Blick von Lagarde. Twitter-Nutzer verbreiteten daraufhin unter dem Hashtag #unwantedivanka (deutsch: die unerwünschte Ivanka) Montagen von ikonenhaften Bildern aus der Geschichte, in denen die Präsidententochter nun einen Auftritt als aufdringlicher Gast hat.

Bei Treffen mit Kim Jong-un dabei

So taucht sie etwa in einem schwarzen Kleid in einem Bild der Landung der alliierten Truppen in Frankreich auf oder läuft lächelnd durch die Szene der Mondlandung. Auf einem Bild liegt sie im Bett mit John Lennon und Yoko Ono, auf einem anderen nimmt sie an der Mittagspause der Arbeiter beim Bau des Rockefeller Centers teil.

Dass Ivanka Trump am G20-Gipfel dabei war, hat viele irritiert.



Auch, dass Ivanka ihren Vater bei dem Aufeinandertreffen mit Kim Jong-un begleitete - und sogar gemeinsam mit ihrem Ehemann Jared Kushner die entmilitarisierte Zone betrat - sorgte für Irritationen. Sie bezeichnete das Erlebnis später als „surreal“.

Ivanka arbeitet offiziell als „Beraterin des Präsidenten“. Auch ihr Ehemann Jared Kushner berät Trump. Er war auch maßgeblich an der Ausarbeitung des umstrittenen Nahost-Friedensplans beteiligt, der vergangene Woche in Bahrain vorgestellt wurde. Das Ehepaar zog kurz nach Amtsantritt des Präsidenten von New York nach Washington.

Ivankas Rolle liefere schlechtes Bild

„Es ist eine Sache, dass Trump seine Verwandten im Weißen Haus als persönliche Berater um sich schart, vor allem wenn sie, wie kolportiert, eine beruhigende Wirkung auf ihn haben. Aber es ist eine andere Sache, dass seine Tochter die Vereinigten Staaten vor Staats- und Regierungschefs repräsentiert“, sagte Ned Price, ein ehemaliger Sicherheitsberater von Barack Obama, im „Guardian“. Das gebe ein schlechtes Bild ab - für Trump, der sie in diese Situation bringe und für Ivanka, die nicht erkenne, dass sie fehl am Platz sei.

Auch die demokratische Abgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez kritisierte Ivanka auf Twitter: „Es ist für einige vielleicht schockierend, aber es ist in Wahrheit keine Qualifizierung, jemandes Tochter zu sein. Es schadet unserem diplomatischem Ansehen...“

