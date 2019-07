Mord an CDU-Politiker: Neonazi Stephan E. widerruft Geständnis

Im Mordfall um den deutschen Regionalpolitiker Walter Lübcke (CDU) hat es am Dienstag eine überraschende Wende gegeben: Der Hauptverdächtige Stephan E. hat sein Geständnis widerrufen. Das berichten mehrere deutsche Medien. Der 45-jährige Neonazi hat zuvor den Verteidiger - nun Frank Hannig - gewechselt. Die Bundesanwaltschaft wollte die Berichte nicht kommentieren.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe getötet worden. Die Tat rief deutschlandweit Entsetzen hervor. In rechten Internetforen gab es aber auch Spott und Häme für den Toten.

Als Hauptverdächtiger wurde der Neonazi Stephan E. ausgemacht. Es wäre der erste Politikermord durch einen Rechtsextremisten in der deutschen Nachkiegsgeschichte. Ein DNA-Treffer führte die Ermittler auf seine Spur. Berichten zufolge wurde am Tatort eine Hautschuppe von E. gesichert. Es gab dann eine Übereinstimmung mit einer Probe in der Datenbank. Denn der 45-jährige Neonazi war vorbestraft, auch wegen rassistisch motivierter Gewaltdelikte. Seit 2009 sollen ihn die Ermittler aber nicht mehr auf dem Radar gehabt haben.

Viele Details ausgeplaudert

E. legte schließlich in Polizeiverhören ein Mordgeständnis ab und führte die Ermittler auch zu einem Waffenarsenal, das er offenbar in einem Erddepot auf dem Areal seines Arbeitgebers angelegt hatte. Und er soll den Ermittlern auch zwei Personen genannt haben, die ihm bei der Beschaffung der Tatwaffe geholfen haben. Beide sitzen seither ebenfalls in Untersuchungshaft.

Es gibt auch ein mögliches Motiv: E. soll 2015 im Saal gewesen sein, als Lübcke bei einer Bürgerversammlung rechten Zwischenrufern mit einem Plädoyer für christliche Werte antwortete: „Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen", sagte Lübcke und wurde daraufhin immer wieder bedroht.

Dass E. nun trotz des erhärteten Verdachts sein Geständnis widerruft, könnte einem Bericht der „Tagesschau“ zufolge taktische Gründe haben.

