Gefangen in der libyschen Hölle

Istanbul/Tripolis. Das Flüchtlingslager in Tajoura war ein Ort der Verzweiflung – in der Nacht zum Mittwoch wurde das Lager zum Tatort eines Massakers. In einem Hangar in Tajoura, einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis, lebten mehr als 600 Männer, Frauen und Kinder aus Ostafrika, nachdem sie bei der Überfahrt nach Italien mit Unterstützung der EU auf dem Meer aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht worden waren. Tajoura liegt mitten im Kampfgebiet des libyschen Bürgerkriegs. Schon im Mai schlug in der Nähe des Lagers ein Geschoss ein und verletzte zwei Menschen. Jetzt wurde das Lager aus der Luft angegriffen. Mindestens 44 Menschen starben.



Zwei Luftangriffe hätten sich gegen das Lager gerichtet, berichteten Überlebende und Hilfsorganisationen. Getroffen wurde ein Bereich des Hangars, in dem rund 150 Männer aus dem Sudan, Eritrea und Somalia schliefen, wie Al Jazeera meldete. Fast jeder Dritte von ihnen wurde getötet. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von zerfetzten Leichen unter den Trümmern des zerstörten Hangars. Mehr als 130 weitere Menschen wurden verletzt, teilte die UNO mit.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft