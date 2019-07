Israel: Die Rückkehr des Arbeiterführers

Wien/Jerusalem. In der Nacht des 9. April hat die ruhmreiche Awoda, die israelische Arbeitspartei, die bis 1977 ununterbrochen den Premierminister gestellt hat, ihre wohl finsterste Stunde erlebt. Bei der Parlamentswahl erzielte die Partei David Ben-Gurions und Golda Meirs, Yitzhak Rabins und Schimon Peres lediglich 4,4Prozent und sechs Mandate in der Knesset. Der Rücktritt ihres Vorsitzenden, Avi Gabbay, der erst vor zwei Jahren angetreten war, gefeiert als Unternehmer und Minimessias, war angesichts des historischen Tiefstands nur eine Frage der Zeit.

Vor der Neuwahl am 17. September hat sich die Arbeitspartei personell nun neu aufgestellt – eine Woche nachdem ihr Exchef Ehud Barak im zersplitterten israelischen Politspektrum eine neue Partei gegründet hat. Und mit Amir Peretz kam ein Veteran, ein alter Bekannter und Ex-Gewerkschaftsboss, zurück an die Spitze, der die Awoda von 2005 bis 2007 schon einmal eineinhalb Jahre geführt hatte – so glücklos wie seine unmittelbaren Vorgänger und Nachfolger.

Der Beginn des Niedergangs der Arbeitspartei lässt sich mit der Niederlage Ehud Baraks 2001 nach einer Serie gescheiterter Friedensinitiativen, insbesondere in Camp David, datieren. Danach sollte nur Schimon Peres noch einmal als Premier zurückkehren, als Teil eines Deals mit Koalitionspartner Likud. Wie andere Größen – etwa Barak, der zwischendurch ein Comeback als Parteichef gab – trat er später aus der Partei aus.

Bei einer konservativen Grundströmung im Land prägen Zwist und Spaltung die Arbeitspartei in der Ära Netanjahu. Alle zwei bis drei Jahre versuchte zuletzt ein Neuer, das Ruder herumzureißen. Shelly Jacimowitsch und Jitzhak Herzog, Sohn eines Ex-Präsidenten, blieben ohne Fortüne. Zuletzt ging die Arbeitspartei eine Wahlallianz mit der Partei der Ex-Außenministerin Tzipi Livni ein, was dem Bündnis 2015 immerhin zum zweiten Platz verhalf. Heuer kündigte Gabbay die Zionistische Union bei einer Pressekonferenz scheinbar spontan auf. Während Gabbay sang- und klanglos unterging, scharte sich die Opposition gegen Benjamin Netanjahu um Blau-Weiß, die neue Partei unter Führung des Ex-Generalstabschefs Benny Gantz.

Amir Peretz, der 67-jährige, belächelte Ex-Bürgermeister von Sderot und Ex-Verteidigungsminister, der sich Verdienste um die Installierung des Raketenabwehrsystems „Iron Dome“ erwarb, war oft zur Stelle, wenn es um den Führungsanspruch in der Arbeitspartei ging. Nach kurzem Exil bei Livnis Partei kehrte der Vorsitzende der israelisch-österreichischen Freundschaftsgruppe, geboren in Marokko, 2015 wieder zur Awoda zurück.

Die Ausgangslage der Arbeitspartei ist unverändert. Jüngst lehnte sie ein Koalitionsangebot Netanjahus brüsk ab. Ein Eintritt in eine Koalition, ob links oder rechts der Mitte, ist derzeit ihre einzige Chance. Als Zünglein an der Waage könnte sie noch eine Rolle spielen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)