China späht Xinjiang-Besucher aus

München/Wien. Dass die Überwachung in der großen westchinesischen Provinz Xinjiang längst Orwell'sche Ausmaße angenommen hat, ist nichts Neues: Überwachungskameras an jeder Straßenecke, überall Checkpoints und Polizeistationen, ein über die Wohngebiete verbreitetes Spitzelsystem, auf den Mobiltelefonen insbesondere der muslimischen Provinzbewohner installierte Überwachungssysteme. Neu hingegen ist, wie jetzt „Süddeutsche Zeitung“, „Guardian“ und weitere Medien enthüllten, dass inzwischen auch ausländischen Besuchern, die über Kirgisistan nach Xinjiang einreisen, auf Android-Telefonen eine Software installiert wird, die Nachrichten und Kontakte ausspioniert und das System nach bestimmten Apps und Dateien durchsucht.

Ausländischen Besuchern – ob Touristen, die die Seidenstraße erkunden wollen, oder Lastwagenfahrern – wird von chinesischen Grenzbeamten das Smartphone abgenommen, und in einem separaten Raum wird das Programm „Fengcai“ („sammelnde Honigbiene“) installiert. Die App sucht anhand einer Liste von mehr als 73.000 Einträgen die Dateien nach aus chinesischer Sicht verdächtigen Inhalten ab. Es geht dabei zwar überwiegend um die Themen Terrorismus und Islamismus, aber auch um den Dalai Lama, um Tibet und Taiwan.

Ein Tourist, der über Kirgisistan nach Xinjiang einreiste, hat der „Süddeutschen“ sein Mobiltelefon mit der App übergeben. Diese ließ die App von Experten der Ruhr-Universität Bochum und der Sicherheitsfirma Cure53 analysieren. Auch der „Guardian“ berichtet von einem Xinjiang-Reisenden, der nach seinem Grenzübertritt auf dem Handy das „Fengcai“-Überwachungssystem installiert fand.

Der türkische Staatspräsident, Recep Tayyip Erdoğan, konnte unterdessen bei einem China-Besuch die Lebensverhältnisse der bis zu zehn Millionen in Xinjiang lebenden Uiguren gar nicht genug loben: „Es ist eine Tatsache, dass Bewohner verschiedener Ethnien der Autonomen Uigurenregion Xinjiang dank Chinas Entwicklung und Wohlstand glücklich leben“, wurde Erdoğan vom chinesischen Staatsfernsehen zitiert.

„Schande für die Menschheit“

Noch im Februar hat der Sprecher des türkischen Außenministeriums den Umgang der Volksrepublik mit der uigurischen Minderheit als „große Schande für die Menschheit“ und „menschliche Tragödie“ bezeichnet: „Es ist kein Geheimnis, dass mehr als eine Million Uiguren willkürlich festgenommen wurden, dass sie in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefoltert und politischer Gehirnwäsche unterzogen werden.“

Die Regierung in Peking reagierte entsprechend erbost und rief chinesische Reisende in der Türkei zu „erhöhter Wachsamkeit hinsichtlich ihrer persönlichen Sicherheit“ auf. Die Türkei war viele Jahre ein wichtiger Fürsprecher der turksprachigen muslimischen Minderheit der Uiguren, gewährte auch vielen von ihnen politisches Asyl. Doch auf chinesischen Druck hin wurde diese Unterstützung immer schwächer – jetzt hat Erdoğan offenkundig eine völlige Kehrtwendung vollzogen.

Wütend reagierte der chinesische Botschafter bei der UNO, Ma Zhaoxu, auch auf Kritik der USA und Deutschlands an der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang – vorgetragen in einer geschlossenen Sitzung des Weltsicherheitsrates. Dies sei eine innere Angelegenheit Chinas, konterte Botschafter Ma. Ein Sprecher des US-Außenamtes begründete die Kritik: „Die USA sind alarmiert über Chinas äußerst repressives Vorgehen gegen Uiguren, gegen ethnische Kasachen, Kirgisen und andere Muslime in Xinjiang.“

(Bloomberg, Reuters, b.b.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)