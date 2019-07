Kurz zieht in Berlin über EU-Postenschacher her

Berlin. Er ist nicht mehr Kanzler. Eigentlich. Aber an diesem sonnigen Tag in Berlin wird Kurz hofiert, als wäre er es noch. Er gastiert im Kanzleramt und im Konrad-Adenauer-Haus. Man richtet für ihn ein exklusives Abendessen über den Dächern Berlins aus. Denn Kurz ist ja noch ÖVP-Chef. Er mischt weiter mit im europäischen Konzert. Freitagfrüh wird er deshalb auch die als EU-Kommissionspräsidentin nominierte deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) treffen.



Zu von der Leyen hat Kurz einen guten Draht. Natürlich gibt es auch Differenzen. Die Merkel-Vertraute zählt zu den Verfechtern einer EU-Armee. Kurz lehnt das ab. Trotzdem: „Ich kenne und schätze sie“, sagt der Ex-Kanzler.



Das Abrücken vom Spitzenkandidatenprinzip, also von EVP-Kandidat Manfred Weber, hält er aber für einen schweren Fehler. „Die letzten Tage waren ein unwürdiges Schauspiel. Das hat dem Image der EU geschadet.“ Das Spitzenkandidatenprinzip müsse man nun „rechtlich verankern“.

