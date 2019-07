Briten setzen Öltanker in Gibraltar fest

Gibraltar. Die britische Marine hat am Donnerstag in den Gewässern um Gibraltar den unter der Flagge Panamas fahrenden Öltanker Grace1 festgesetzt. Der 300.000-Tonnen-Tanker sollte vermutlich aus dem Iran stammendes Öl zu einer Raffinerie in Syrien bringen, was gegen Sanktionen verstößt, die die EU gegen Syrien verhängt hat.

Laut ausgewerteten Daten wurde das Schiff Mitte April auf der iranischen Insel Charg beladen und machte sich später auf den weiten Weg rund um die Südspitze Afrikas. Laut Schiffsdokumenten stammt das Öl allerdings aus dem Irak.

Der spanische Außenminister, Josep Borrell, teilte mit, die Festsetzung des Tankers sei auf Gesuch der USA an die Adresse Großbritanniens erfolgt. Spanien prüfe noch, ob durch die britische Militäraktion die Souveränität des Landes beeinträchtigt worden sei. Die USA versuchen seit Mai mit verschärften Sanktionen, jegliche Ölexporte Irans zu unterbinden; Teheran wertet das als „illegalen Wirtschaftskrieg“.

Der iranische Geheimdienstminister, Mahmoud Alavi, erklärte unterdessen, dass Teheran nur bei vorheriger Aufhebung der US-Sanktionen zu Verhandlungen mit den USA bereit sein würde. Außerdem müsste auch der oberste geistliche Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, solchen Gesprächen zustimmen. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2019)