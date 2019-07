80 Migranten nach Unglück vermisst

Tunis/Tripolis. Vor der Küste Tunesiens sind höchstwahrscheinlich Dutzende Migranten ertrunken. Einige der ursprünglich vier Überlebenden des Unglücks hätten der tunesischen Küstenwache am Mittwoch gesagt, ihr Boot mit mehr als 80 Menschen an Bord sei im Meer auf Höhe der Stadt Zarzis gekentert und gesunken, sagte ein Vertreter der Hilfsorganisation Roter Halbmond. Einer der Geretteten sei wenig später gestorben. Nach ersten Informationen kamen die meisten Opfer aus Mali. Offenbar war das Schlauchboot von der libyschen Küste abgefahren.

Erst am Mittwoch hatten Berichte über das Bombardement eines Lagers, in dem in Libyen Migranten gefangen gehalten wurden, für Aufsehen gesorgt. Mindestens 53Menschen waren dabei getötet worden. Laut UNO schossen Wachleute auf Migranten, die sich in Sicherheit bringen wollten.

Die international anerkannte Regierung in Tripolis wirft den Truppen des Generals Khalifa Haftar vor, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Der UN-Sondergesandte für das Mittelmeer bezichtigt die EU, die Augen vor der Notlage der Migranten in Libyen zu verschließen. Im Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge dürften nicht mehr in das Bürgerkriegsland gebracht werden, so Vincent Cochetel. (Reuters, APA)

