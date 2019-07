Ein zahmer Trump zelebriert seine Militärparade: USA “sind stärker als je zuvor”

Washington/New York. Am Ende zeigte sich Donald Trump von seiner besseren Seite. Er nützte sein Militärspektakel nicht als Wahlkampfbühne, verzichtete auf Seitenhiebe und teilte nicht wie gewohnt gegen seine Gegner aus. Ein wenig Glück mit dem Wetter hatte er auch noch: Nachdem es während des Nachmittags in Washington immer wieder stark geregnet hat, nieselt es letztlich nur noch leicht, als der Präsident am Unabhängigkeitstag kurz nach halb sieben Uhr abends Ortszeit im Schatten des Lincoln Memorials die Bühne betritt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Trump bricht sogar am 4. Juli mit allen Konventionen Der US-Präsident funktioniert den Unabhängigkeitstag mit Panzern und Kampfjets zum Wahlkampf-Hurra um.

Meistgekauft