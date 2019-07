Türkei: Russische Raketenabwehrbatterien werden installiert

Die ersten russischen Raketenabwehr-Systeme des Typs S-400 sollen einem Medienbericht zufolge kommende Woche in der Türkei eintreffen. Das Gerät werde am Sonntag auf einem russischen Militärstützpunkt in Frachtflugzeuge verladen, berichtete der Sender Habertürk. Russische Techniker, die die Installation der Systeme überwachen sollten, würden am Montag in der Türkei erwartet.

Die USA haben dem NATO-Partner Türkei Sanktionen angedroht, sobald die S-400-Batterien dort eintreffen. Die Regierung in Washington befürchtet, dass Russland über das S-400-System Zugang zu geheimen technischen Daten des modernen US-Kampfjets F-35 erhalten könnte, wenn dieser von einer der Batterien erfasst wird. Die USA wollen der Türkei daher entgegen früheren Plänen keine F-35 liefern.