UNO-Experten fordern Freilassung katalanischer Politiker

Die UNO-Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen hat in einer Aussendung am Freitag erneut die sofortige Freilassung von vier katalanischen Politikern, die derzeit in Spanien auf ihre Gerichtsverhandlung warten, gefordert. Die Untersuchungshaft für Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, and Dolors Bassasei sei "willkürlich" und verstoße gegen die Menschenrechte.

Neben der sofortigen Freilassung der vier "unrechtmäßig inhaftierten" früheren Minister der katalanischen Regierung fordert die UN-Arbeitsgruppe auch eine finanzielle Kompensation für die verbrachte Zeit in Untersuchungshaft. Die UNO-Arbeitsgruppe fordert die spanische Regierung auf, "die notwendigen Maßnahmen zur Lösung der aktuellen Situation ohne Verzögerungen und unter Berücksichtigung von internationalen Standards" umzusetzen.

Der katalanische Minister für auswärtige Angelegenheiten, institutionelle Beziehungen und Transparenz Alfred Bosch verlangt von der spanischen Regierung, die Forderungen der UNO-Arbeitsgruppe ernst zu nehmen und die Gefangenen freizulassen. Er sagt: "Die Entscheidungen der UNO müssen respektiert und die Menschenrechte eingehalten werden."

„Willkürlich und Verstoß gegen Menschenrechte“

Bereits im Mai 2019 hatten UNO-Experten die Freilassung von drei inhaftierten katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern gefordert. Die Untersuchungshaft für Jordi Cuixart, Jordi Sánchez und Oriol Junqueras sei "willkürlich" und verstoße gegen die Menschenrechte sowie den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, erklärte das Gremium aus Rechtsexperten in einem vorläufigen Bericht.

Junqueras war bis zu seiner Festnahme katalanischer Vize-Regionalpräsident, Sánchez war Chef der Katalanischen Nationalversammlung (ANC) und Jordi Cuixart Leiter der Kulturvereinigung Omnium Cultural. Junqueras und Sánchez wurden trotz ihrer Untersuchungshaft Ende April ins spanische Parlament gewählt. Ihre Mandate wurden vergangene Woche aber ausgesetzt. Junqueras wurde am Sonntag außerdem ins Europaparlament gewählt. Ob er sein Mandat in Brüssel antreten kann, ist wegen des laufenden Prozesses aber fraglich.