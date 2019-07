Kapitänin Rackete will Salvini wegen Verleumdung klagen

Nachdem eine Untersuchungsrichterin auf Sizilien ihre Freilassung angeordnet hat, will die Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, den italienischen Innenminister Matteo Salvini wegen Verleumdung klagen. "Wir haben bereits eine Klage gegen Salvini vorbereitet", kündigte Racketes Anwalt Alessandro Gamberini nach Medienangaben am Freitag an.

"Es ist nicht einfach, alle Beschimpfungen Salvinis gegen Rackete zu sammeln. Noch gravierender ist die Tatsache, dass er dies als Innenminister getan hat", so der Anwalt.

Noch ein Verfahren offen

Gegen die deutsche Kapitänin läuft in Italien noch ein Verfahren wegen Widerstands gegen die Polizei und wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung, nachdem sie vergangenen Samstag die "Sea-Watch 3" trotz Verbots der italienischen Behörden in den Hafen Lampedusas gesteuert hatte. Noch unklar ist, wo sich Kapitänin Rackete aufhält. Sie befindet sich an einem Ort, wo sie auf eine für kommenden Dienstag geplante Anhörung wartet.

Salvini reagierte gelassen auf die Ankündigung einer Klage Racketes gegen ihn. "Rackete verletzt die italienischen Gesetze, attackiert italienische Polizeiboote und verklagt mich. Ich fürchte die Mafiosi nicht und ich fürchte eine reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin nicht", reagierte Salvini auf Twitter.

Neue Sea-Watch-Rettung im Mittelmeer

Indes hat vor dem Mittelmeer eine andere deutsche Hilfsorganisation Menschen vor Libyen mit ihrem Schiff aufgenommen. Die „Alan Kurdi“ habe 65 Menschen in internationalen Gewässern auf einem überladenen Schlauchboot vor Libyen entdeckt und gerettet, teilte die Regensburger Organisation Sea-Eye heute mit.

Die Rettungsleitstellen in Libyen, Italien, Malta und Deutschland seien informiert worden. Das Einsatzzentrum in Bremen habe das deutsche Auswärtige Amt eingeschaltet. Die „Alan Kurdi“ fährt unter deutscher Flagge.

Auch italienische NGO rettete Migranten

Derzeit wartet bereits ein weiteres Rettungsschiff der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea mit mehr als 50 Geflüchteten auf den Einlass in einen sicheren Hafen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat eine Einfahrt verboten. Malta hatte sich bereiterklärt, die Menschen von dem Segelboot „Alex“ aufzunehmen. Allerdings nur, wenn Italien im Gegenzug 55 Personen übernimmt, die bereits in Malta sind.

Das Schiff der Hilfsorganisation Sea-Watch war mit Dutzenden Menschen mehr als zwei Wochen auf dem Meer blockiert, bevor Kapitänin Carola Rackete trotz Verbots der italienischen Regierung in den Hafen von Lampedusa gefahren ist. Sie wurde festgenommen. Allerdings hob eine Ermittlungsrichterin diese Woche den Hausarrest wieder auf und ließ die Vorwürfe gegen die Deutsche fallen.

