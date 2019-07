Drei Tote bei Explosion einer Autobombe in Südtürkei

Bei der Explosion eines Autos in der türkischen Stadt Reyhanlı in der an Syrien angrenzenden Provinz Hatay sind am Freitag drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um Syrern, sie fuhren zur Zeit der Explosion im Auto.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht von einem Terroranschlag aus: „Es ist offensichtlich, dass sich im Auto eine Bombe befunden hat. Erste Angaben vom Ort des Geschehens zeugen davon, dass dies ein Terroranschlag sein kann“, so Erdogan.

Am Ort des Geschehens sind zurzeit Polizei und Notfallwagen im Einsatz.

(Reuters)