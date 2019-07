Die Rückkehr der griechischen Konservativen

Athen. Selten gab es in Griechenland einen kürzeren Wahlkampf: Nur 40 Tage nach den EU-Wahlen Ende Mai küren die Bürger diesen Sonntag ein neues griechisches Parlament. Die Themen sind im Großen und Ganzen bereits aus dem vorherigen Wahlkampf bekannt. Nicht einmal eine TV-Konfrontation der Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Alexis Tsipras von der Linksallianz Syriza und seinem Herausforderer Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Dimokratia (ND), kam zustande.



Ursprünglich wollte Premier Tsipras die Legislaturperiode voll ausreizen und die Wahlen im Herbst abhalten lassen. Doch die Niederlage bei den Europawahlen mit neun Prozentpunkten Rückstand auf die ND ließ ihn umdenken. Der lange Wahlkampf hätte der Wirtschaft des Landes schweren Schaden zugefügt, erklärte er. So sahen es auch die Märkte: Nach der Ankündigung der Neuwahlen sanken die Zinsen für zehnjährige griechische Staatsanleihen auf einen historischen Tiefstand.

