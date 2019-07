Türkei–USA: Mit Volldampf in den großen Krach

Istanbul. Die Türkei steuert auf die nächste schwere Krise in ihren Beziehungen zum Westen zu. In den nächsten Tagen werden die ersten Komponenten des russischen Luftabwehrsystems S-400 in dem Nato-Land erwartet. Ein Voraustrupp russischer Techniker ist laut Medienberichten bereits in der Türkei eingetroffen. Washington droht Ankara mit Sanktionen, doch Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist zuversichtlich, dass sein US-Kollege Donald Trump die Strafmaßnahmen verhindern wird. Viele halten Erdoğans Optimismus für reines Wunschdenken.

