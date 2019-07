US-Regierung: „unberechenbar und unfähig“

London. Der britische Botschafter in Washington hat laut „Mail on Sunday“ in internen Vermerken ein verheerendes Bild der Regierung von US-Präsident Donald Trump gezeichnet. Das Blatt beruft sich auf eine Reihe von vertraulichen Notizen von 2017 bis heute. „Wir glauben wirklich nicht, dass diese Regierung erheblich normaler wird; weniger funktionsgestört; weniger unberechenbar; weniger zerstritten; weniger diplomatisch unbeholfen und unfähig“, zitiert das Blatt aus einer Notiz von Botschafter Kim Darroch.

In einer anderen Notiz bezeichne er die US-Regierung als „einzigartig funktionsgestört“. Zugleich dürfe Trump nicht abgeschrieben werden, wird Darroch zitiert. Das britische Außenamt stellte die Echtheit der Vermerke nicht infrage. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2019)