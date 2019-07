Syrien: Russen und Syrer attackieren wahllos Zivilisten aus der Luft

Idlib/Berlin. Bei einer von den russischen Interventionstruppen geleiteten Offensive gegen die letzte Rebellenbastion im Nordwesten Syriens sind nach Angaben des „Syrischen Netzwerks für Menschenrechte“ mindestens 544 Zivilisten getötet worden, darunter 130 Kinder. Die russische Luftwaffe und die regimetreuen syrischen Truppen nähmen Zivilisten absichtlich ins Visier, bombardierten auch medizinische Einrichtungen. Russen und Syrer bestreiten, dass sie Streumunition, Fass- und Brandbomben einsetzen würden.

Das irakische Militär startete einen groß angelegten Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Grenzgebiet zu Syrien. Die irakische Armee und mit ihr verbündete Milizen beteiligten sich am Kampf gegen die Extremisten, um das von den USA geführte Militärbündnis zu unterstützen, verlautete am Sonntag in Bagdad. Der Einsatz werde mehrere Tage dauern.

Der US-Sonderbeauftragte für Syrien und die Anti-IS-Koalition, James Jeffrey, forderte am Wochenende den Einsatz deutscher Bodentruppen für den Kampf gegen den IS in Syrien. „Wir wollen von Deutschland Bodentruppen, um unsere Soldaten teilweise zu ersetzen“, sagte Jeffrey im Gespräch mit deutschen Medien. Es geht um die Unterstützung der von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte im Nordosten Syriens. Der CDU-Politiker und mögliche künftige deutsche Verteidigungsminister Johann Wadephul sprach sich dafür aus, die US-Bitte zu prüfen. Man dürfe die amerikanische Anfrage „nicht reflexartig zurückweisen“. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2019)