Konservative gewinnen Parlamentswahl in Griechenland

Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hat am Sonntag nach einer Prognose die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Sie kam nach Angaben des staatlichen Fernsehens (ERT) demnach auf rund 40 Prozent der Stimmen. Die bisher regierende Linkspartei unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte demzufolge 28,5 Prozent.

(APA/dpa)