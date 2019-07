Die drei Szenarien für den Iran

Der Nahe Osten hält den Atem an. Der Iran hat die Uran-Anreicherung über die Obergrenze hinaus gesteigert, die im internationalen Atomabkommen festgelegt ist. Die iranische Atombehörde teilte am Montag mit, die Anreicherung werde auch nach Überschreiten der Vertragsgrenze von 3,67 Prozent weiter vorangetrieben. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Vertrag im vergangenen Jahr und der absichtlichen Überschreitung des vertraglichen Limits für den Vorrat an schwach angereichertem Uran durch Teheran vorige Woche könnte der neue Schritt das endgültige Aus für die Atomvereinbarung von 2015 bedeuten.



US-Präsident Donald Trump schickte erneut Warnungen an Teheran. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini forderte den Iran auf, „alle Aktivitäten zu stoppen und rückgängig zu machen“, die im Widerspruch zum Atomabkommen stehen. Die Gefahr einer militärischen Konfrontation wächst. Doch noch könnten auch Verhandlungen einen Ausweg bringen. Drei Szenarien dafür, wie es am Golf weitergehen könnte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft