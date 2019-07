Hongkong: China wird immer nervöser

Hongkong. Die Protestwelle in Hongkong ebbt nicht ab – und die Behörden in der Sonderverwaltungszone wie auch in der Volksrepublik werden immer nervöser. Auch am Sonntag waren wieder 230.000 Menschen (laut Angaben der Organisatoren) beziehungsweise 56.000 (nach Zählung der Polizei) auf der Straße, um gegen ein geplantes Gesetz, das auch Auslieferungen mutmaßlicher Straftäter an die Volksrepublik erlauben würde, zu protestieren; sechs Demonstranten wurden verhaftet.

Regierungschef Carrie Lam hat das Gesetz inzwischen zwar auf Eis gelegt, aber nicht völlig zurückgezogen. Doch genau das will die Protestbewegung, die mittlerweile auch den Rücktritt von Carrie Lam fordert, weil sie viel zu sehr den Anweisungen aus Peking folge und viel zu wenig auf die Anliegen der Einwohner von Hongkong höre. Kritiker weisen auch darauf hin, dass das Auslieferungsgesetz das Rechtssystem von Hongkong bedrohe und dem internationalen Ruf der Stadt als asiatisches Finanzzentrum schade. Auch drohe der Exodus der Finanzmagnaten aus Hongkong.

Die Stadt wird seit der Übergabe von Großbritannien an die Volksrepublik 1997 unter der Formel „Ein Land/zwei Systeme“ regiert, die Hongkong für 50 Jahre Freiheiten erlaubt, die es auf dem chinesischen Festland nicht gibt – das Demonstrationsrecht und eine unabhängige Rechtssprechung eingeschlossen.

Ausländische Internetportale gesperrt

Inzwischen ist die Furcht in Peking groß, dass die Berichterstattung über die Protestwelle in Hongkong auch Unzufriedene auf dem Festland zu Demonstrationen inspirieren könnte. Umso mehr Arbeit gibt es für die Zensoren. Immerhin waren an einzelnen Tagen bis zu zwei Millionen Menschen in Hongkong auf die Straße gegangen, um gegen den immer stärkeren Zugriff der Kommunistischen Partei Chinas auf ihren Alltag zu protestieren. Darüber sollten die Bürgerinnen und Bürger der Volksrepublik möglichst nichts erfahren – auch nicht über ausländische Medien.

Seit Tagen sind deshalb auch einige wichtige deutschsprachige Medien in der Volksrepublik nicht mehr erreichbar. Dazu gehören die Internet-Ausgabe der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Spiegel online“ oder „tagesschau de“. Wichtige englischsprachige Nachrichtenportale wie etwa des britischen „Guardian“ oder der „Washington Post“ sowie der Agenturen Bloomberg, Reuters und des Londoner Magazins „Economist“ sind schon seit Jahren für die Leserschaft in China gesperrt. Der Kontrollwahn der kommunistischen Behörden zielt unterdessen auch verstärkt auf die Smartphones von Bürgern und auch ausländischen Touristen. (Reuters, b.b.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2019)