Kyriakos Mitsotakis: Die neue Hoffnung der Griechen

Athen. Mit Anzug und Krawatte, etwas steif, mit einem verhaltenen Lächeln – so stand Kyriakos Mitsotakis, der 51-jährige neue Ministerpräsident, inmitten seiner Anhängerschar, als er nach seinem Sieg bei den griechischen Parlamentswahlen das obligate Bad in der Menge nahm; kein Vergleich zu seinem Vorgänger und Gegner, Alexis Tsipras, der seine Siege überschwänglich zu feiern pflegt. Leise dankte er seiner Frau und seinen drei Kindern, und, wichtig beim Mitsotakis-Clan, seinen Eltern. Am Montag schon wurde er vereidigt. So schnell geht es in Griechenland. Seine Konservativen haben dank eines Bonussystems die absolute Mehrheit.

