Kein Wasser, kein Wein: Russland plant Sanktionen gegen Georgien

Moskau. Das Verhältnis zwischen Georgien und Russland verschlechtert sich weiter. Die Staatsduma in Moskau hat am Dienstag in einer Resolution die russische Regierung aufgefordert, Sanktionen gegen die Republik im Südkaukasus einzuführen. Es geht um ein Importverbot von Wein und Mineralwasser sowie die Aussetzung von Überweisungen von Russland nach Georgien. Letztere Maßnahme trifft in Russland lebende georgische Gastarbeiter.

Es ist davon auszugehen, dass die Regierung der Aufforderung folgt. Präsident Wladimir Putin hatte unlängst die Aussetzung des Flugverkehrs zwischen beiden Ländern angeordnet. Das Verbot trat zu Wochenbeginn in Kraft.

Moskau ergreift die einseitigen Strafmaßnahmen als Reaktion auf teils gewalttätige Proteste gegen den Auftritt eines russischen Abgeordneten in Tiflis im Vormonat. Moskau sprach von „antirussischen Provokationen“ und kündigte eine harte Reaktion an. Seit dem Georgienkrieg 2008 ist das Verhältnis zwischen den Ländern angespannt. Die diplomatischen Beziehungen wurden nicht wiederhergestellt.

Für den Kreml ist der klare Westkurs seines kleinen Nachbarn ein Affront. Wie bei anderen Ex-Sowjetrepubliken bestraft Moskau das aus seiner Sicht ungehörige Verhalten. Neu ist die Reaktion nicht: Schon 2006 verhängte Russland Einfuhrsperren gegen georgischen Wein. Georgische Weinbauern investierten daraufhin in die Qualität ihrer Produkte und suchten daraufhin nach neuen Absatzmärkten. Doch Russland stellte zuletzt (erneut) das wichtigste Exportland dar. Die Winzer würde die Blockade also hart treffen. Umgekehrt fördert Russland mit dem Einfuhrverbot indirekt eigene Hersteller. (som)[PM1J3]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)