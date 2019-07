Die Doppelstrategie der afghanischen Taliban

Wien/Doha. Im klimatisierten Nobelhotel in Doha spielten sich emotionale Szenen ab, die wie eine Gruppentherapie anmuteten. Die Teilnehmer, Vertreter der Taliban und der afghanischen Zivilgesellschaft, sprachen sich das Leid von der Seele, das ihnen die Gegenseite zugefügt hatte – ein kollektives Wehklagen, bei dem viele in Tränen ausbrachen. Es mischte sich mit dem Geschrei eines Babys, des zweimonatigen Buben der Vize-Sicherheitsberaterin des afghanischen Präsidenten, der so Zeuge von der Aussicht einer vielleicht doch noch friedlichen Zukunft nach einem bald 18-jährigen Krieg mit mehr als 140.000 Toten wurde.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft