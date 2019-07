Kurdenmord in Wien: „Wir verlangen Gerechtigkeit für Ghassemlou“

Es ist ein Tag, den die Vertreter der iranischen Kurden nicht vergessen: Am 13. Juli vor 30 Jahren wurden in Wien der prominente iranische Kurdenpolitiker Abdul Rahman Ghassemlou und zwei seiner Gefolgsleute von einem Killerkommando erschossen. Sie hatten in einer Wohnung im 3. Bezirk mit Vertretern des iranischen Regimes verhandelt. Doch die Gespräche waren ein Hinterhalt. Österreichs Behörden ließen auf Druck Teherans die Attentäter schließlich unbehelligt ausreisen.

