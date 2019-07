Kolumbien auf dem Weg zurück in den Bürgerkrieg

Skandale kommen selten zum rechten Zeitpunkt. Aber die Affäre um Jesús Santrich kulminierte im ungünstigen Moment. Just, als sich eine Kommission des UN-Sicherheitsrats aufmachte, um vor Ort die Umsetzung des kolumbianischen Friedensabkommens zu überprüfen, verschwand der ehemalige Rebellenkommandant spurlos. Er war einer der Delegierten der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), die in Havanna 2016 den Vertrag mit dem kolumbianischen Staat aushandelten. Er gehörte zu den zehn Abgeordneten, die für die nun zivile Partei Farc in die nationale Abgeordnetenkammer einziehen sollten. Und er wurde – noch vor dem ersten Zusammentreffen des neuen Kongresses – im April 2018 verhaftet. Die US-Justiz hatte ihn als Führer eines Drogenrings angeklagt, der zehn Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben soll – nach dem von ihm selbst unterzeichneten Friedensschluss.



Am 29. Mai entschied Kolumbiens oberster Gerichtshof jedoch, dass dem Ex-Guerillero gemäß dem Friedensvertrag parlamentarische Immunität zustehe. Einen Tag darauf verließ der sehbehinderte Sonnenbrillenträger die Haft. Mitte der Vorwoche erließ das Höchstgericht einen neuen Haftbefehl. Aber da war Jesús Santrich, der eigentlich Seuxis Paucias Hernández Solarte heißt, längst verschwunden. Die Behörden vermuten ihn in Venezuela, das hat Präsident Iván Duque am Freitag gegenüber kolumbianischen Medien bestätigt. Nun hat es schon viele Probleme mit dem Friedensschluss gegeben, den die Welt bejubelt hat, aber Kolumbiens Wähler in einem Referendum abgelehnt haben. Aber kein Vorfall hat die Missstände so grell ans Licht gebracht wie die Personalie Jesus Santrich.

