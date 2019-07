Istanbul. Wenn die Türkei an diesem Montag mit dem „Tag der Demokratie und der nationalen Einheit“ an den Putschversuch vom 15. Juli 2016 erinnert, wird vieles so sein wie immer, wenn der Staat feiert. Riesige Fahnen mit Stern und Halbmond schmücken die Häuser in den Städten, das Parlament in Ankara tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan will am Bosporus ein neues Museum einweihen, in dem an die Putschnacht erinnert wird.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft