„Diplomatischer Vandalismus“

London. Donald Trump schäumt über weitere Enthüllungen aus den Depeschen Kim Darrochs, des jüngst zurückgetretenen britischen Botschafters in Washington. In einer zweiten Tranche, die die Londoner Zeitung „Mail on Sunday“ veröffentlichte, schrieb Darroch, bei dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran handle es sich um einen Akt von „diplomatischem Vandalismus“. Der US-Präsident soll demnach den Atomdeal vor allem aus persönlichen Gründen aufgekündigt haben, um seinen Vorgänger Barack Obama zu konterkarieren. „Es war Obamas Deal.“

Das Atomabkommen gilt als eines der wichtigsten, wenngleich auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen während der Präsidentschaft Obamas. Die US-Regierung verschärfte seit ihrem Ausstieg im Mai 2018 ihre Sanktionen, um die Führung in Teheran zum Abschluss eines neuen Abkommens mit schärferen Auflagen zu zwingen. Als Reaktion hat der Iran begonnen, erste Verpflichtungen zu brechen.

Die Veröffentlichung von Auszügen aus den vertraulichen E-Mails ist in Großbritannien heftig umstritten. Scotland Yard hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wer die Schreiben des Botschafters an die Presse weitergegeben hat. Gleichzeitig sprach die Polizei eine Warnung aus: Weitere Veröffentlichungen aus den vertraulichen Dokumenten könnten eine Straftat darstellen.

Die beiden Kandidaten im Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und Premierministers, Boris Johnson und Jeremy Hunt, warfen sich daraufhin für die Pressefreiheit in die Bresche. „Es kann nicht richtig sein, dass Zeitungen oder irgendwelche anderen Medienorganisationen, die solches Material veröffentlichen, Strafverfolgung ausgesetzt sind“, erklärte Ex-Außenminister Johnson.

Darrochs Botschafterdepeschen hatten einen diplomatischen Schlagabtausch zwischen Washington und London ausgelöst. Trump beschimpfte Darraoch als „dumm“ und „aufgeblasen“. Darroch trat daraufhin zurück. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)