Türkei sieht sich im Streit mit EU am längeren Ast

Istanbul. Falls die EU gehofft haben sollte, mit ihren Sanktionen gegen Ankara die türkische Erdgas-Suche im Mittelmeer um Zypern stoppen zu können, hat sie sich getäuscht. Sein Land werde die Erforschung der Gasvorräte unter dem Meeresboden als Reaktion auf die EU-Maßnahme jetzt sogar noch verstärken, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Dienstag. Auch im Streit mit den USA um die Lieferung eines russischen Luftabwehr-Systems bleibt Ankara gelassen. Die türkische Regierung sieht sich in der Auseinandersetzung mit den westlichen Partnern am längeren Ast.

