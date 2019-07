Dutzende Tote und Verletzte bei Brandanschlag auf Filmstudio

Tokio/Kyoto. „Ihr werdet sterben!“– mit diesem Schrei stürzte ein rund 41-jähriger Mann am Donnerstagvormittag um 10.30 Uhr Ortszeit in ein Atelier des weltbekannten japanischen Filmstudios Kyoto Animation. Kurz darauf stand das dreistöckige Gebäude in Flammen. Der Attentäter hatte zuvor eine brennbare Flüssigkeit, sehr wahrscheinlich Benzin, an die Außenwände gesprüht und diese anschließend entzündet. Dichte Rauchwolken stiegen auf, die Flammen züngelten bis zum Dachgeschoß. Der Attentäter versuchte, in eine nahe gelegene Bahnstation zu fliehen, stürzte aber. Er wurde von Polizisten verletzt gestellt und unter Bewachung in ein Krankenhaus gebracht.

Rund 70 Mitarbeiter von Kyoto Animation, in Japan kurz KyoAni genannt, sollen sich zu dem Zeitpunkt in ihren Arbeitsräumen aufgehalten haben, schätzt die Feuerwehr. Für mindestens dreißig von ihnen wurden das Erdgeschoß und das erste Stockwerk des Studios zur Feuerfalle, aus der es kein Entrinnen gab. Die meisten Leichen wurden im Treppenaufgang entdeckt. Feuerwehrsprecher Satoshi Fujiwara bezifferte die Zahl der teilweise kritisch Verletzten auf mindestens 36, Dutzende Menschen wurden zunächst noch vermisst. Sie könnten im dritten Geschoß eingesperrt sein.

Rund 30 Mitarbeiter konnten zunächst nicht erreicht werden, wobei unklar ist, ob sie sich während des Infernos tatsächlich im Gebäude befunden hatten. Viele Menschen retteten sich ins Freie und rannten davon. Nach drei Stunden Brandbekämpfung mit 35 Einsatzfahrzeugen war das Feuer weitgehend gelöscht.

Mehrere Messer entdeckt

Über den Attentäter und dessen Motive schwiegen die Behörden zunächst. Welchen Zusammenhang es zwischen ihm und der Filmfirma geben konnte, war unklar. Nach Angaben von Augenzeugen scheint jedoch sicher zu sein, dass er nicht zu den Angestellten des Studios gehört hat. Wie die Zeitung „Mainichi Shimbun“ meldet, soll der Verdächtige die Tat bereits gestanden haben. Die Polizei fand in der Nähe des Brandherdes auch mehrere Messer, berichteten lokale Medien.

Todesstrafe für Feuerteufel

In Japan, wo traditionell sehr viel mit Holz gebaut wird, werden Brandanschläge äußerst hart bestraft. Sogar die Todesstrafe kann dafür verhängt werden. So wartet derzeit ein Täter, der 2008 in Osaka ein Feuer in einem Videoverleih gelegt hat, bei dem 16 Menschen gestorben sind, auf die Hinrichtung. Der Brandanschlag in Kyoto ist der schlimmste Massenmord, seit ein Mann 2016 in Tokio 19 Insassen eines Pflegeheims getötet hat.

Auch außerhalb des Gebäudes von KyoAni wurden nach Angaben der Feuerwehr offenbar Opfer gefunden. Eine 59-jährige Frau berichtete der Nachrichtenagentur Kyodo, sie habe „eine Person mit versengten Haaren am Boden liegen sehen“ und daneben „blutige Fußabdrücke“. Augenzeugen sahen auch, wie mehrere Personen in Decken und Tücher gepackt aus dem brennenden Gebäude getragen wurden.

Die 1981 gegründete Kyoto Animation Co. gehört zu den bekanntesten Zeichentrickstudios der Welt. Dort werden vor allem TV-Filme wie die Serien „Lucky Star“, „K-On“ oder die „Melancholie von Haruhi Suzumiya“ hergestellt. KyoAni brachte 2016 den Kinofilm „Eine stumme Stimme“ heraus. Der Film „Evergarden“ wurde weltweit durch Netflix vermarktet.

In den sozialen Medien ist das Entsetzen über den Anschlag groß. Auch Premierminister Shinzō Abe, der derzeit im Wahlkampf für das bevorstehende Oberhausvotum unterwegs ist, hat bestürzt auf Twitter gepostet: „So viele Menschen sind getötet oder verletzt worden – es ist derart entsetzlich, ich finde keine Worte dafür.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)